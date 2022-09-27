مصر تحدد موعد طرح شركتي "وطنية" و"صافي" في البورصة

أعلن مجلس الوزراء المصري موعد طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا الاثنين،؛ لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، استعداداً لطرح حصص منها في البورصة، وذلك بحضور ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، وزير المالية والدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط المستشار محمد أبا زيد، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، مساعد أول وزير المالية شيرين الشرقاوي، ومسؤولي هذه الشركات والجهات المعنية.

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وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استعراض الدراسات التي تتم حالياً باهتمام، فيما يخص طرح حصص من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطوات التي تتم لإعادة هيكلة كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، تمهيداً لطرح حصص منهما بالبورصة، حيث تم استعراض نتائج الدراسات التي تستهدف تقييم تلك الأصول، وبحث الخيارات المتاحة في ضوء الأهداف المستقبلية لنشاط تلك الشركات، والعروض المقدمة من جانب المستثمرين الراغبين في المشاركة، بهدف الطرح قبل نهاية هذا العام.