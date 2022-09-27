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500 مليون دولار حصيلة الطرح العام المحتمل لـ"أبراج" التابعة لـ"OQ" العمانية

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شركات

500 مليون دولار حصيلة الطرح العام المحتمل لـ"أبراج" التابعة لـ"OQ" العمانية

OQ تسعى لإدراج وحدة الحفر التابعة لها في الربع الأول 2023

دبي - العربية.نت

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تخطط شركة الطاقة العمانية "أوكيو" لإدراج وحدة الحفر التابعة لها، وهي "أبراج لخدمات الطاقة"، في سوق مسقط بالربع الأول من العام القادم، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

ومن المتوقع أن يجمع الطرح 500 مليون دولار.

وقد اختارت "أبراج" المجموعة المالية "هيرميس" القابضة والبنك الوطني العماني والبنك الأهلي العماني لتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي المخطط له.

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يشار إلى أن أبراج للطاقة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن حجم الاكتتاب المحتمل.

,كان من المقرر أن تتخارج أوكيو من الشركة جزئيا من خلال طرح عام أولي في عام 2015.

وحققت أبراج أرباحا معدلة، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت حوالي 90 مليون دولار، وفقا للمعلومات الواردة في نشرة سندات أوكيو في أبريل/نيسان التي ذكرت أن أبراج أصل غير أساسي.

وتعتزم "أوكيو" جمع رأس المال عن طريق بيع حصص الأسهم أو طروحات عامة أولية أو بيع وحدات كاملة للمستثمرين.

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