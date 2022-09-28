اعتماد طرح "صكوك الكثيري" أدوات دين بـ500 مليون ريال

وافق مجلس هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الكثيري القابضة، تسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون طرحاً عاماً ضمن برنامج إصدار لتلك الأدوات بقيمة لا تتجاوز 500 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها، اليوم الأربعاء، أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

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وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر للاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية لراعي المنشأة ومعلومات وافية عن نشاطاته وإداراته، وتفاصيل برنامج الإصدار المشار إليه.

وأضافت أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن المنشأة وراعي المنشأة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أدوات دين المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج إصدار لأدوات دين المنشأة ذات الأغراض الخاصة صكوك الكثيري المزمع إصدارها ضمن برنامج الإصدار المشار إليه؛ خلال 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة.