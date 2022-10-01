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322 مليون جنيه توزيعات أرباح بورصة مصر في سبتمبر

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البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية
البورصة المصرية

322 مليون جنيه توزيعات أرباح بورصة مصر في سبتمبر

إجمالي التوزيعات في 9 أشهر يسجل 24.5 مليار جنيه

القاهرة - خالد حسني

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كشفت بيانات رسمية حديثة، عن قيام الشركات المدرجة في البورصة المصرية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بلغت نحو 322 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي.

ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد قامت الشركات المدرجة بتوزيع أرباح نقدية بلغت نحو 24.5 مليار جنيه منذ بداية العام، مقسمة بين 2.568 مليار جنيه خلال شهر يناير، و254 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و1.106 مليار جنيه خلال مارس، 13.421 مليار جنيه خلال أبريل، 3384 مليون خلال مايو.

وبلغت توزيعات الأرباح خلال شهر يونيو الماضي نحو 2.33 مليار جنيه، و79 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و523 مليون جنيه خلال أغسطس.

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وخلال الأسبوع الماضى، وزعت شركات مصر للأسواق الحرة، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) كوبونات على المساهمين بقيمة 1.519 جنيه، 4.16 جنيه، 2.5 جنيه، على التوالي.

وخلال شهر يونيو الماضى، وزعت 9 شركات كوبونات مدفوعة، وهي شركات ابن سينا فارما، وحديد عز، والإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبى الجديد-الإسكندرية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، ومصر بني سويف للأسمنت، والدلتا للسكر، وبي انفستمنتس القابضة، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والشمس للإسكان والتعمير بقيمة 0.1 جنيه، 0.8 جنيه، 0.8 جنيه، 0.5 جنيه، 2.09 جنيه، 0.5 جنيه، 0.5 جنيه، 2.922 جنيه، 0.15 جنيه، على التوالي.

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