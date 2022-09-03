توزيعات أرباح بورصة مصر تتجاوز 24 مليار جنيه في 8 أشهر

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن قيام الشركات المدرجة بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 24.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات شهر أغسطس الماضي.

وبلغت الأرباح النقدية التي تم توزيعها بين 523 مليون جنيه خلال تداولات شهر أغسطس الماضي، مقابل نحو 79 مليون جنيه خلال تعاملات شهر يوليو.

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وبلغت توزيعات الأرباح النقدية نحو 2.33 مليار جنيه خلال تعاملات يونيو الماضي، مقابل نحو 3.384 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مايو الماضي. وسجلت التوزيعات نحو 13.421 مليار جنيه خلال تعاملات شهر إبريل الماضي.

وبلغت التوزيعات خلال شهر مارس الماضي نحو 1.106 مليار جنيه، مقابل نحو 254 مليون جنيه خلال شهر فبراير الماضي. بينما بلغت التوزيعات النقدية خلال شهر يناير الماضي نحو 2.568 مليار جنيه.

وتشير البيانات إلى أن توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية بلغت نحو 17.5 مليار جنيه خلال تداولات العام الماضي، مقابل نحو 23.7 مليار جنيه خلال العام 2020.

فيما بلغ إجمالي التوزيعات خلال عام 2019 نحو 26.3 مليار جنيه، بينما بلغت نحو 29.9 مليار جنيه خلال العام 2018، و 20.1 مليار جنيه خلال العام 2017.