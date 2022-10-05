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أسهم وول ستريت تصعد لليوم الثاني على التوالي

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وول ستريت

أسهم وول ستريت تصعد لليوم الثاني على التوالي

على خلفية آمال بتيسير السياسة النقدية

دبي - العربية.نت

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صعدت الأسهم في وول ستريت لليوم الثاني على التوالي لتغلق على ارتفاع يوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة ورفع البنك المركزي الأسترالي لسعر الفائدة بنسبة أقل من المتوقع، مما أثار الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفف من وتيرة سياسته النقدية المتشددة.

وفي حين أن الطلب على العمالة لا يزال قويا نسبيا، انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف العام تقريبا خلال أغسطس في إشارة إلى أن إجراءات البنك المركزي الأميركي لترويض التضخم من خلال تشديد السياسة النقدية بدأت في إتيان أكلها عبر إبطاء الاقتصاد، حسبما ذكرت "رويترز".

وفي وقت سابق، فاجأ بنك الاحتياطي الأسترالي الأسواق برفع سعر الفائدة بنسبة أقل من المتوقع بمقدار 25 نقطة أساس.

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وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لتغيرات سعر الفائدة، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لليوم الثاني على التوالي بعد صدور بيانات التوظيف والقرار المفاجئ لبنك الاحتياطي الأسترالي.

وسجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز أكبر ارتفاع لهما على مدى يومين منذ 2020.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل أمازون وميكروسوفت وأبل وألفابت المالكة لغوغل الارتفاع.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 112.84 نقطة أو 3.09% لينهي الجلسة مسجلا 3791.27 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 360.97 نقطة أو 3.34 %، مسجلا 11174.20 نقطة، فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 823.27 نقطة أو 2.81% مسجلا 30314.16 نقطة.

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