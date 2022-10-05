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الأسهم الأوروبية تتراجع بعد مكاسب بأكثر من 5٪ في 3 أيام

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بورصة Euronext للأسهم الأوروبية (فرانس برس)
بورصة Euronext للأسهم الأوروبية (فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تتراجع بعد مكاسب بأكثر من 5٪ في 3 أيام

المستثمرون يترقبون عدداً من البيانات الإقليمية والأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 5% خلال الجلسات الثلاث السابقة على خلفية تراجع المخاوف بشأن وتيرة تشديد السياسات النقدية، إلى جانب ترقب المستثمرين لعدد كبير من البيانات الإقليمية والأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5% بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش. وسجل المؤشر أمس الثلاثاء أفضل أداء يومي منذ منتصف مارس، بعد بيانات ضعيفة من قطاع التصنيع الأميركي وتراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وقيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع، الأمر الذي جدد الآمال في أن البنوك المركزية على مستوى العالم يمكن أن تعلن ارتفاعات أقل لأسعار الفائدة في المستقبل.

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وتتجه كل الأنظار حالياً إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب في كل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، وبيانات الوظائف الأميركية.

تراجع مؤشرا قطاعي السيارات والسفر والترفيه، بأكثر من 1% لكل منهما، في أكبر تراجع من بين المؤشرات الفرعية المدرجة على ستوكس 600.

ومن بين أسهم الشركات، ارتفع سهم شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية المتعثرة بنسبة 2.9%، بعدما توصلت إلى اتفاقيات مع شركات تؤجر لها الطائرات لتعديل شروط عقود الإيجار القائمة.

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