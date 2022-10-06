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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
أسهم اليابان
أسهم اليابان

مؤشر "نيكاي" الياباني يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين

نيكاي صعد 0.7% إلى 27311.30 نقطة عند الإغلاق

طوكيو - رويترز
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أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الخميس بعد أن لامس ذروة أسبوعين خلال الجلسة، إذ واصلت الأسواق انتعاشها من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بدعم من الأسهم المرتبطة بالطاقة والرقائق.

وصعد نيكاي 0.7% إلى 27311.30 نقطة عند الإغلاق بعد أن بلغ 27399.19 نقطة وهو مستوى لم يشهده منذ 21 سبتمبر/أيلول.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1922.47 نقطة ليرتفع أيضا لليوم الرابع ويلامس ذروة أسبوعين عند 1930.47.

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وقال متعاملون إن الحذر قبل تقرير الوظائف الأميركي الشهري الذي يصدر غدا الجمعة حد من المكاسب.

وصعد نيكاي من مستوى منخفض بلغ 25621.96 نقطة يوم الاثنين وهو مستوى لم يحدث منذ 20 يونيو/حزيران.

وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء على المؤشر نيكاي، إذ ارتفع بنسبة 1.24% مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع.

وكان لأسهم الرقائق أيضا تأثير كبير على مكاسب نيكاي، بعد ارتفاع بنسبة 0.94% في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة خلال الليل.

وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 2.76% وقفز سهم نظيرتها أدفانتست 2.91%.

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