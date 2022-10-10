اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "برجيل القابضة" في سوق أبوظبي

تشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "برجيل القابضة" ضمن السوق الأول، الفئة الأولى.

وكان الاكتتاب في أسهم "برجيل القابضة" بدأ في 30 سبتمبر الماضي، من خلال طرح 11% من رأس مالها، ما يعادل 550.73 مليون سهم من أسهمها، موزعة على شريحتين (الأفراد والمستثمرين المحترفين)، بينما انتهى يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022.

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وتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم عند درهمين للسهم، أي عند الحد الأدنى للنطاق السعري، لتبلغ القيمة السوقية لـ"برجيل القابضة" عند الإدراج حوالي 10 مليارات درهم.

وترى الشركة أن سعر الطرح للسهم يوفر للمستثمرين صفقة ذات قيمة تعكس ثقة المساهم البائع على المدى الطويل في مسار النمو الذي تتخذه الشركة ورغبتها في تحسين أدائها بعد الإدراج.

وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 32 مليار درهم، لتتم تغطية الاكتتاب بنحو 29 مرة. وسينتج عن عملية الطرح عائدات إجمالية قدرها 1.1 مليار درهم للشركة والبائع المساهم عند التسوية.

وستواصل شركة "في بي إس هيلثكير هولدينجز بي في تي ليميتد" عند الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، امتلاك حصة مسيطرة تبلغ 70% من أسهم "برجيل".