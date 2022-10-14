مؤشرات وول ستريت ترتد صعوداً.. وتغلق على ارتفاع حاد
بعد تراجع المستثمرين عن رهانات الهبوط
أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد يوم الخميس، إذ تراجع المستثمرون عن رهانات الهبوط بعد تقرير أسعار المستهلك في أميركا، الذي جاء مخيبا للآمال.
وقاد القطاعان المالي والطاقة المكاسب بين قطاعات "ستاندرد آند بورز".
وتراجعت الأسواق بشدة في وقت سابق أمس، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بوتيرة سنوية قدرها 8.2% في سبتمبر، مقارنة مع تقديرات بارتفاع 8.1%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 6.6% الشهر الماضي، مقارنة مع تقديرات بارتفاعه 6.5%.
وكانت القراءة أعلى من ارتفاع 6.3% في أغسطس.
وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بواقع 92.38 نقطة أو 2.58% ليغلق عند 3669.41 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 227.30 نقطة أو 2.18% إلى 10644.40 نقطة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 829.08 نقطة أو 2.84% إلى 30039.93 نقطة.
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