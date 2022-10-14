اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت
وول ستريت.
وول ستريت

مؤشرات وول ستريت ترتد صعوداً.. وتغلق على ارتفاع حاد

بعد تراجع المستثمرين عن رهانات الهبوط

نيويورك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد يوم الخميس، إذ تراجع المستثمرون عن رهانات الهبوط بعد تقرير أسعار المستهلك في أميركا، الذي جاء مخيبا للآمال.

وقاد القطاعان المالي والطاقة المكاسب بين قطاعات "ستاندرد آند بورز".

وتراجعت الأسواق بشدة في وقت سابق أمس، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بوتيرة سنوية قدرها 8.2% في سبتمبر، مقارنة مع تقديرات بارتفاع 8.1%.

التضخم الأساسي في أميركا يرتفع إلى أعلى مستوى خلال 40 عاماً اقتصاد تضخم التضخم الأساسي في أميركا يرتفع إلى أعلى مستوى خلال 40 عاماً

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 6.6% الشهر الماضي، مقارنة مع تقديرات بارتفاعه 6.5%.

وكانت القراءة أعلى من ارتفاع 6.3% في أغسطس.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بواقع 92.38 نقطة أو 2.58% ليغلق عند 3669.41 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 227.30 نقطة أو 2.18% إلى 10644.40 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 829.08 نقطة أو 2.84% إلى 30039.93 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة الطاقة في فرنسا تنتظر مفاوضات "توتال" والعمال المضربين أزمة الطاقة في فرنسا تنتظر مفاوضات "توتال" والعمال المضربين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط