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بورصة طوكيو (فرانس برس)
بورصة طوكيو. (فرانس برس)
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع.. و"نيكاي" يصعد 1.42%

بعد تراجعها مقتفية أثر وول ستريت في الجلسة السابقة

طوكيو - رويترز
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أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعا 1.42% في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، مسجلا 27156.14 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18% إلى 1901.79 نقطة.

وكانت الأسهم اليابانية، تراجعت أمس الإثنين، مقتفية أثر وول ستريت في الجلسة السابقة، مع استعداد المستثمرين لمزيد من الإشارات على ركود عالمي، على الرغم من الأداء الجيد للأسهم المرتبطة بالسياحة بعد معاودة فتح الحدود الأسبوع الماضي.

وبعد تراجع كبير لمؤشر نيكاي عن حاجز 27000 نقطة النفسي في بداية تعاملات أمس، أغلق منخفضا 1.16% مسجلا 26775.79 نقطة، كما تراجع المؤشر توبكس 0.98%.

وكان "نيكاي"، سجل يوم الجمعة أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 17 مارس.

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