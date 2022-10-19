اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تتراجع بتأثير الارتفاع الحاد لعائدات سندات الخزانة

مؤشر داو جونز الصناعي يتراجع 0.28% إلى 30439 نقطة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بدأت المؤشرات الأساسية في وول ستريت تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية لتصل إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما وسط رفع لأسعار الفائدة، مما محا أثر مكاسب حققتها نتفليكس بعد أن تمكنت من تعويض خسائر في العملاء.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 84.8 نقطة أو 0.28% عند الفتح إلى 30439.04 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.9 نقطة أو 0.45% عند الفتح إلى 3703.11 نقطة، وفقا لرويترز.

قطر تجري محادثات لاستثمار 2.5 مليار دولار في مصر.. بينها فودافون قصص اقتصادية اقتصاد مصر قطر تجري محادثات لاستثمار 2.5 مليار دولار في مصر.. بينها فودافون

ونزل مؤشر ناسداك المجمع 83.1 نقطة أو 0.77% إلى 10689.311 نقطة مع بداية التعاملات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مالي تتهم فرنسا بارتكاب انتهاكات صارخة لمجالها الجوي مالي تتهم فرنسا بارتكاب انتهاكات صارخة لمجالها الجوي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط