وول ستريت تتراجع بتأثير الارتفاع الحاد لعائدات سندات الخزانة

بدأت المؤشرات الأساسية في وول ستريت تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية لتصل إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما وسط رفع لأسعار الفائدة، مما محا أثر مكاسب حققتها نتفليكس بعد أن تمكنت من تعويض خسائر في العملاء.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 84.8 نقطة أو 0.28% عند الفتح إلى 30439.04 نقطة.

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وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.9 نقطة أو 0.45% عند الفتح إلى 3703.11 نقطة، وفقا لرويترز.

ونزل مؤشر ناسداك المجمع 83.1 نقطة أو 0.77% إلى 10689.311 نقطة مع بداية التعاملات.