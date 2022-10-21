اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت اقتصاد مناسبة (أ ب)
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تغلق على انخفاض بسبب مخاوف رفع الفائدة

بيانات سوق العمل تعزز توقعات رفع الفائدة بشدة

نيويورك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض في جلسة الخميس بعد أن عززت البيانات الخاصة بسوق العمل وتعليقات من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بشدة مما طغى على موجة من أرباح الشركات.

وارتفعت الأسهم في وقت مبكر من الجلسة، مدعومة بمكاسب أسهم منها "آي.بي.إم" بعد أن تجاوزت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات تقديرات الأرباح الفصلية في جلسة الأربعاء وقالت إنها تتوقع تجاوز أهداف نمو الإيرادات للعام بأكمله.

لكن الأسهم لم تستطع الحفاظ على مكاسبها، إذ عززت البيانات الأسبوعية حول البطالة وتعليقات باتريك هاركر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا المخاوف بشأن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة واحتمال دفع الاقتصاد إلى الركود.

وول ستريت تتراجع بعد استقالة ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا أسواق المال وول ستريت وول ستريت تتراجع بعد استقالة ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 30.67 نقطة، أي 0.83%، ليغلق عند 3664.49 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 68.85 نقطة، أي 0.64%، إلى 10611.65 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 105.38 نقطة، أي 0.35% إلى 30318.43 نقطة.

ودفعت النتائج الأفضل من المتوقع حتى الآن توقعات نمو أرباح الربع الثالث لشركات المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 3.1% ارتفاعا من زيادة قدرها 2.8% في وقت سابق من الأسبوع الحالي، لكنها ما زالت أقل بكثير من الزيادة البالغة 11.1% التي كانت متوقعة في بداية يوليو/ تموز.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي الأميركي عن رابع زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في اجتماعه في نوفمبر/ تشرين الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط