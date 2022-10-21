وول ستريت تهبط وسط موجة بيع لأسهم وسائل التواصل الاجتماعي

استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الجمعة على تراجع بعدما قادت توقعات شركة سناب بعدم تسجيل نمو في الإيرادات في الربع الرابع وموسم العطلات إلى عمليات بيع لأسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وهبط المؤشر ​​داو جونز الصناعي 42.4 نقطة عند الفتح أو 0.14% إلى 30291.18.

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وتراجع المؤشر ستاندر آند بورز 500 بمقدار 8.7 نقطة تعادل 0.24% إلى 3657.1 نقطة، وفق رويترز.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 38.8 نقطة أو 0.37% إلى 10576.037 عند بدء التداولات.