سوق دبي
دبي تعتزم بيع 10% من أسهم "إمباور" في طرح عام أولي
"غلف نيوز": البدء في قبول طلبات المستثمرين للاكتتاب اعتبارا من 31 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر
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تعتزم دبي بيع 10% من أسهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، في طرح عام أولي، وفقا لإعلان نشرته صحيفة "غلف نيوز"، اليوم الإثنين.
وسيتم البدء في قبول طلبات المستثمرين للاكتتاب العام اعتبارا من 31 أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر، وفقا لما جاء في الإعلان.
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وتعد "إمباور"، رابع كيان مرتبط بالدولة، يسعى إلى إدراج أسهمه في سوق دبي المالي هذا العام، في برنامج يهدف إلى جذب اهتمام المستثمرين بالبورصة المحلية.
وستطرح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، والإمارات لاستثمارات الطاقة الحصة التي تبلغ 10% والتي تعادل مليار سهم.
كان الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي، أعلن في نوفمبر الماضي عن خطط لطرح 10 كيانات مرتبطة بالحكومة للاكتتاب العام في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز نشاط سوق الأسهم.
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