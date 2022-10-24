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وول ستريت
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وول ستريت

وول ستريت ترتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية

مؤشر داو جونز الصناعي يضيف 104.76 نقطة

دبي - العربية.نت
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بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت المعاملات على ارتفاع اليوم الاثنين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية على أمل أن ينتهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة أقل تشددا، في حين يستعد المستثمرون لأسبوع حافل من الأرباح تهيمن عليه كبرى شركات التكنولوجيا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 104.76 نقطة، أي 0.34%، إلى 31187.32 نقطة عند الفتح.

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كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.26 نقطة، أي 0.25%، إلى 3762.01 نقطة، وفق رويترز.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 7.35 نقطة، أي 0.07%، إلى 10867.07 نقطة.

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