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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو.
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يصعد 1.27% في بداية التعاملات

المؤشر توبكس الأوسع نطاقا زاد 1.09% إلى 1902.58 نقطة

طوكيو - رويترز
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صعد المؤشر نيكاي الياباني في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وارتفع "نيكاي" 1.27% إلى 27233 نقطة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09% إلى 1902.58 نقطة.

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