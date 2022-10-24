"نيكاي" الياباني يصعد 1.27% في بداية التعاملات

صعد المؤشر نيكاي الياباني في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وارتفع "نيكاي" 1.27% إلى 27233 نقطة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09% إلى 1902.58 نقطة.