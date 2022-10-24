أسهم اليابان
"نيكاي" الياباني يصعد 1.27% في بداية التعاملات
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا زاد 1.09% إلى 1902.58 نقطة
وضع القراءة
100% حجم الخط
صعد المؤشر نيكاي الياباني في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.
وارتفع "نيكاي" 1.27% إلى 27233 نقطة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09% إلى 1902.58 نقطة.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
واردات الصين من النفط الروسي ترتفع 22% على أساس سنوي في سبتمبرظلت أقل من الواردات السعودية طاقة
-
خسائر "الصقر للتأمين" تتفاقم 269% إلى 35 مليون ريال بالربع الثانيسجلت خسائر متراكمة نحو 260.08 مليون ريال شركات
-
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأوروبي.. ويحذر من نقص الطاقةتوقع وصول التضخم إلى 11.8% في الاقتصادات الأوروبية الناشئة خلال 2023 اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية