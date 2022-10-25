مؤشرات وول ستريت تتباين وسط تفاوت في تقارير أرباح الشركات

استهل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك تداولات وول ستريت، اليوم الثلاثاء على ارتفاع في الوقت الذي عمل فيه المستثمرون على تقييم مجموعة متباينة من تقارير أرباح الشركات، وارتفع سهما ميكروسوفت وألفابت قبل الإعلان المرتقب لنتائجهما في وقت لاحق اليوم.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 2.10 نقطة أو 0.06% إلى 3799.44 نقطة.

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وصعد المؤشر ناسداك المجمع 44.35 نقطة تعادل 0.40% إلى 10996.97 نقطة، وفق رويترز.

أما المؤشر داو جونز الصناعي فتراجع 35.97 نقطة أو 0.11% إلى 31463.65 نقطة.