تراجع سعر الذهب مع موازنة استقرار الدولار لتوقعات سياسة أقل تشدداً للفيدرالي

ظلت أسعار الذهب دون تغير يذكر، اليوم الثلاثاء، وسط استقرار الدولار الذي وازن الدعم المحدود للمعدن النفيس من استمرار توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1646.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1% إلى 1652.50 دولار.

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واستقر مؤشر الدولار إلى حد ما مع انخفاض اليوان الصيني، مما أدى إلى التخلص من ضغوط توقعات تخفيف الاحتياطي الفيدرالي لسياساته المتشددة والاستقرار الأكبر للجنيه الإسترليني مع استعداد ريشي سوناك لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا، وفق رويترز.

وينافس الذهب الدولار كوسيلة للتحوط ضد التضخم، وتقلل مكاسب العملة من جاذبية الذهب للمشترين حاملي العملات الأخرى.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الذهب الذي لا يحقق عائدا، بينما تدعم عوائد الدولار والسندات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 19.12 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 921.63 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1991.27 دولار للأوقية.