أسعار الذهب تتجه لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، فيما تتجه صوب ثاني تراجع أسبوعي مع اقتراب العائد على سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوى في سنوات، في أعقاب بيانات قوية لسوق العمل وتصريحات بخصوص تشديد السياسة النقدية من مسؤولي البنك المركزي الأميركي، وهو ما قوض شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1627.2 دولار للأونصة، بينما انخفض 0.8% هذا الأسبوع.

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وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1630.1 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في فيلادلفيا، باتريك هاركر، يوم الخميس إنه في ظل الوضع الراهن للتضخم "يحاول البنك المركزي بفعالية إبطاء الاقتصاد، وسيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة".

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 18.63 دولار للأونصة.

تراجع البلاتين 0.4% إلى 910.30 دولار للأونصة، فيما نزل البلاديوم 1.4% إلى 2028.43 دولار للأونصة.