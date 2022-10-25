غولدمان ساكس: الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع الفائدة فوق 4.5-4.75%

قال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد اتجاها يميل إلى التشديد النقدي بشكل كبير في المرحلة القادمة، وأن المجلس قد يرفع أسعار الفائدة لما يتجاوز 4.5-4.75% إذا لم يلمس تطورات حقيقية.

وأضاف على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية "لذلك فأنا مع الرأي الذي يقوله إنه من المرجح حدوث ركود في الولايات المتحدة، وأظن أننا نمضي باتجاهه، وإننا ربما نشهد بالفعل ركودا في أوروبا".

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كان الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، حذر من أن الاقتصاد الأميركي قد يتجه نحو انكماش قد يجعل قرارات الاستثمار والأعمال أكثر صعوبة.

وقال سولومون: "أعتقد أن الوقت قد حان لتوخي الحذر، وأعتقد أنه إذا كنت تدير نشاطاً تجارياً قائماً على المخاطر، فقد حان الوقت للتفكير بحذر في احتياطاتك المالية، ورغبتك في المخاطرة".

وأضاف: "أعتقد أنه عليك أن تتوقع المزيد من التقلبات في الأفق الآن. هذا لا يعني بالتأكيد أن لدينا سيناريو اقتصادي صعب حقاً. ولكن في ما يتعلق بالنتائج، هناك فرصة جيدة لحدوث ركود في الولايات المتحدة".