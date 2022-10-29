وول ستريت تواصل الأداء الإيجابي.. وداو جونز يقفز 5.7% في أسبوع
داو جونز يربح 824 نقطة في تعاملات الجمعة
دفعت موجة صعود قوية وواسعة النطاق وول ستريت إلى الإغلاق على ارتفاع حاد في جلسة الجمعة، حيث عززت بيانات اقتصادية مشجعة وتوقعات بتحقيق أرباح جيدة، شهية المستثمرين للمخاطرة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاص بالسياسة النقدية الأسبوع المقبل على مدى يومين.
وأنهت جميع المؤشرات الأميركية الرئيسية، الجلسة على ارتفاع بأكثر من 2%، مع تحقيق مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وسجل مؤشر داو جونز للأسهم القيادية مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 5.7%، في أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ مايو/ أيار.
وبحسب البيانات الأولية، ارتفع ستاندرد آند بورز 94.08 نقطة أو 2.47% ليغلق عند 3901.38 نقطة. وصعد ناسداك المجمع 307.93 نقطة أو 2.87% إلى 11102.34 نقطة.
وزاد داو جونز الصناعي 824.54 نقطة أو 2.57% إلى 32857.82 نقطة.
-
أسعار النفط ترتفع 3% في أسبوع وسط مخاوف من نقص الإمداداتخام برنت وصل إلى 95.77 دولار للبرميل طاقة
-
الرئيس الأميركي ينتقد أرباح النفط "الزائدة"بايدن: أسعار البنزين تراجعت من الذروة التي وصلت إليها خلال الصيف طاقة
-
رئيس وزراء بريطانيا يعتزم تجميد المساعدات الخارجية لدعم الميزانيةلمدة عامين إضافيين اقتصاد