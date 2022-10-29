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وول ستريت تواصل الأداء الإيجابي.. وداو جونز يقفز 5.7% في أسبوع

داو جونز يربح 824 نقطة في تعاملات الجمعة

نيويورك - رويترز
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دفعت موجة صعود قوية وواسعة النطاق وول ستريت إلى الإغلاق على ارتفاع حاد في جلسة الجمعة، حيث عززت بيانات اقتصادية مشجعة وتوقعات بتحقيق أرباح جيدة، شهية المستثمرين للمخاطرة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاص بالسياسة النقدية الأسبوع المقبل على مدى يومين.

وأنهت جميع المؤشرات الأميركية الرئيسية، الجلسة على ارتفاع بأكثر من 2%، مع تحقيق مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وسجل مؤشر داو جونز للأسهم القيادية مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 5.7%، في أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ مايو/ أيار.

وول ستريت تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع و"داو جونز" يضيف 130 نقطة أسواق المال وول ستريت وول ستريت تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع و"داو جونز" يضيف 130 نقطة

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع ستاندرد آند بورز 94.08 نقطة أو 2.47% ليغلق عند 3901.38 نقطة. وصعد ناسداك المجمع 307.93 نقطة أو 2.87% إلى 11102.34 نقطة.

وزاد داو جونز الصناعي 824.54 نقطة أو 2.57% إلى 32857.82 نقطة.

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