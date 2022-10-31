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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع

مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا

طوكيو - رويترز
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أغلق مؤشر الأسهم اليابانية "نيكاي" عند أعلى مستوى في ستة أسابيع اليوم الاثنين، متتبعاً الإغلاق القوي في وول ستريت في الجلسة السابقة، مع تصدر أسهم التكنولوجيا.

وارتفع نيكاي 1.78% إلى 27587.46 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر، وسجل أكبر مكاسب في يوم واحد منذ 14 أكتوبر. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.6% إلى 1929.43 نقطة.

أدى الارتفاع القوي واسع النطاق إلى دفع وول ستريت لإغلاق مرتفع بشكل حاد يوم الجمعة، إذ غذت البيانات الاقتصادية المشجعة والتوقعات الأكثر إشراقاً إقبال المستثمرين على المخاطرة قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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وارتفع قطاع الأجهزة الكهربائية في اليابان 2.78%، وهو الأكبر بين 33 مؤشراً للقطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وقفز سهم هيتاشي 6.04% بعد أن رفعت المجموعة توقعات أرباحها.

وقدم سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا أكبر مكاسب للمؤشر نيكاي، إذ ارتفع 6.21%. وتقدم سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس 0.9%، وقفز سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق 1.31%.

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