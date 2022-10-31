الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل بيانات التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مدفوعة بانخفاض أسهم قطاعي الطاقة والتعدين، في حين يترقب المستثمرون قراءة التضخم الرئيسية في منطقة اليورو والتي من المحتمل أن تظهر ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة في أكتوبر.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بعد إغلاقه على ارتفاع يوم الجمعة، فيما تراجع مؤشر الطاقة 1.2% والتعدين 0.7% بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، بحسب "رويترز".

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وتضررت أسعار النفط والمعادن بعد أن نشرت الصين بيانات أنشطة المصانع التي جاءت أضعف من المتوقع، وبفعل المخاوف من أن يؤدي توسيع البلاد قيود مكافحة كوفيد-19 للإضرار بالطلب.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد عند 10.2% في أكتوبر، فيما يرجح أن يؤدي إلى قراءة أخرى غير مريحة للبنك المركزي الأوروبي، والذي يستهدف نمو الأسعار بـ 2% فقط.