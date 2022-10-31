الذهب يتجه نحو سابع خسارة شهرية له على التوالي
بسبب ضغط أسعار الفائدة الأميركية المتضخمة
اتجهت أسعار الذهب نحو سابع خسارة شهرية على التوالي، اليوم الاثنين، بسبب ضغط أسعار الفائدة الأميركية المتضخمة في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون الحذرون على اجتماع السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على إشارات بشأن موقفه في المستقبل.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1642.55 دولار للأونصة في الساعة 03:31 بتوقيت غرينتش، لكنه انخفض 1% خلال الشهر حتى الآن.
واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1645.00 دولار، وفقا لـ"رويترز".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 19.14 دولار للأونصة.
وتراجع البلاتين 0.7% إلى 938.47 دولار، لكنه اتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ فبراير 2021.
وارتفع البلاديوم 1% إلى 1919.00 دولار، لكنه خسر 11% خلال أكتوبر في أكبر انخفاض شهري له منذ خمسة أشهر.
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