صعود الأسهم السعودية بفعل توقعات اقتصادية متفائلة.. وتاسي قرب 11700 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية اليوم الاثنين بدعم من بيانات اقتصادية قوية وتوقعات متفائلة بشأن نتائج بعض الشركات، في حين انخفض مؤشر دبي قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأغلق المؤشر السعودي "تاسي" مرتفعا 0.3% إلى 11667 نقطة، ليمحو خسائره في الجلسة السابقة، وارتفع المؤشر بدعم من صعود سهم البنك الأهلي السعودي 2.8%.

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كما ارتفع سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.4%، مواصلا المكاسب، ومن المقرر أن تعلن الشركة، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، نتائجها غدا الثلاثاء، وفق رويترز.

وارتفع مؤشر أبوظبي 1.2% مع قفزة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، 3.5%.

غير أن مؤشر دبي انخفض بفعل هبوط لسهمي هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 1.6% وإعمار العقارية 0.7%.

وقال وائل مكارم كبير محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكسنس، إن سوق دبي انخفضت مع حذر المستثمرين في أنحاء العالم قبل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 2.5%، مواصلا الصعود.

وارتفع سهم مصر للألومنيوم 1.4% بعد أن أعلنت الشركة تحقيق أرباح سنوية أعلى.

وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح وإن تطبيق سعر صرف مرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع المالية العالمية.