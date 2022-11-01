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سوق السعودية (رويترز)
سوق السعودية (رويترز)
سوق السعودية

سوق السعودية تغلق على تراجع 1.2% متأثرة بضعف الأرباح

انخفاض سهم رتال 1.3%، وسهم معادن 9.9%

دبي - العربية.نت
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أغلقت السوق السعودية على انخفاض، اليوم الثلاثاء، مسجلة أداء أضعف من الأسواق الأخرى في الخليج بعد سلسلة نتائج مخيبة للشركات، في حين واصل مؤشر دبي خسائره للجلسة الثانية.

تراجع المؤشر السعودي 1.2% مدفوعاً بانخفاض سهم شركة رتال للتطوير العمراني 1.3%، وهبوط سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 9.9%.

وأعلنت معادن، التي شهدت أكبر انخفاض خلال التعاملات منذ ديسمبر 2014، عن صافي أرباح في الربع الثالث قدره 2.10 مليار ريال (559 مليون دولار) مسجلة انخفاضاً بنحو 48% عن الربع السابق. مع ذلك، ارتفعت الأرباح 65.3% على أساس سنوي.

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وانخفض سهم بترورابغ للتكرير والبتروكيماويات 9.8% إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً مع تحول الشركة إلى خسارة فصلية.

وانخفض سهم شركة أرامكو السعودية 0.1%، حتى مع إعلان عملاق النفط قفزة بنسبة 39% في صافي أرباحها في الربع الثالث متجاوزة توقعات المحللين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام وكميات المبيعات. وتراجعت الأرباح تراجعاً طفيفاً مقارنة بالربع الثاني القياسي.

ومن بين الشركات الخاسرة، شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، الذي أغلق سهمها على انخفاض بنسبة 7.9%، بعد الإعلان عن نتائج ضعيفة للربع الثالث.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر دبي 0.1% مدفوعاً بانخفاض سهم إعمار العقارية 1.5%، كما هبط سهم الاتحاد العقارية 3.1% بعد إعلانها تسجيل خسائر في أول تسعة أشهر.

وهبط المؤشر القطري 0.2%.

خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5%، مدعوماً بصعود سهم أبو قير للأسمدة 1.9%.

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