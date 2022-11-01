انطلاق اكتتاب الأفراد في 450 ألف سهم من طرح "العرض المتقن".. اليوم

ينطلق في السعودية، اليوم الثلاثاء، اكتتاب الأفراد في 450 ألف سهم عادي من طرح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وحددت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية سعر الطرح النهائي بــ 185ريالا للسهم الواحد.

مادة اعلانية

وجرت تغطية اكتتاب المؤسسات في طرح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية نحو 61.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وقالت السعودي الفرنسي كابيتال، في بيان على "تداول السعودية"، في بيان سابق، إن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 4.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وذكرت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بصفتها مدير الاكتتاب، إنها أتمت مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، والبنك العربي الوطني كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد الذي سيكون لمدة يوم واحد فقط بتاريخ 1 نوفمبر 2022.

وتطرح "العرض المتقن" حصة 30% تعادل 4.5 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، والتي سيتم بيعها من قبل جميع المساهمين الحاليين على أن يتم الإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وسيكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 8 من نوفمبر الجاري.

وتعمل "العرض المتقن" في خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ويبلغ رأسمالها 150 مليون ريال.