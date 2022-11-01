دبي تزيد حجم الطرح العام الأولي لـ "إمباور" إلى 15%

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قررت حكومة دبي زيادة حصة الطرح العام في شركة "إمباور" اليوم الثلاثاء، إلى 15%.
وأوضحت الشركة في بيان أن قرار زيادة الحصة المطروحة من "إمباور" جاء بعد طلب قوي من المستثمرين وتجاوز طلبات الاكتتاب المعروض.
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وبحسب البيان سيكون حجم الطرح الجديد 1.5 مليار سهم عادي، مما يشير إلى حجم جديد للصفقة بواقع 15% من أسهم رأس المال القائم (ارتفاعا من 10%).
وأكد البيان أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الإمارات وكذلك المستثمرين المؤهلين لم تتغير، وسيغلق الاكتتاب في السابع والثامن من نوفمبر على التوالي.
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