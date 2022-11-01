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رويترز: إمباور تدعو بنوكا لتقديم المشورة قبيل طرحها العام الأولي
إمباور
سوق دبي

دبي تزيد حجم الطرح العام الأولي لـ "إمباور" إلى 15%

دبي - العربية.نت
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قررت حكومة دبي زيادة حصة الطرح العام في شركة "إمباور" اليوم الثلاثاء، إلى 15%.

وأوضحت الشركة في بيان أن قرار زيادة الحصة المطروحة من "إمباور" جاء بعد طلب قوي من المستثمرين وتجاوز طلبات الاكتتاب المعروض.

وبحسب البيان سيكون حجم الطرح الجديد 1.5 مليار سهم عادي، مما يشير إلى حجم جديد للصفقة بواقع 15% من أسهم رأس المال القائم (ارتفاعا من 10%).

وأكد البيان أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الإمارات وكذلك المستثمرين المؤهلين لم تتغير، وسيغلق الاكتتاب في السابع والثامن من نوفمبر على التوالي.

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