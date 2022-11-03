إدراج وتداول أسهم شركة الحفر العربية في السوق الرئيسية 7 نوفمبر
الشركة حددت سعر الطرح النهائي بـ100 ريال للسهم الواحد
أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الحفر العربية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر الجاري، برمز تداول (2381)، وبالرمز الدولي (SA15L1I156H7)، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية (+/- 30%) مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند (+/- 10%).
وأوضحت "تداول" أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، مشيرة إلى أنه ابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى (-/+ 10%)، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
وكانت فترة اكتتاب الأفراد في 10% ما يعادل 2.76 مليون سهم من إجمالي أسهم طرح شركة الحفر العربية للاكتتاب بدأت في 18 أكتوبر الماضي، حيث حددت الشركة سعر الطرح النهائي بـ100 ريال للسهم الواحد.
كما حددت الجهات المستلمة للاكتتاب وهي البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض.
ويبلغ الطرح العام لشركة الحفر العربية 26.7 مليون سهم، ويتألف من طرح ثانوي نسبته 19.89% من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 17.7 مليون سهم من المساهمين الحاليين في "الحفر العربية"، وهما شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، و"سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس إيه"، فضلا عن طرح أولي نسبته 10.11% من خلال إصدار 9 ملايين سهم جديد.
وبدأت فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم 28 سبتمبر 2022، وانتهت في 5 أكتوبر 2022.
ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب المكتتبين الأفراد 10 أسهم، فيما يكون الحد الأقصى 250 ألف أسهم.
ويبلغ رأسمال شركة "الحفر العربية" 800 مليون ريال بعدد 80 مليون سهم.
وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون البائعون مجتمعين 70% من الأسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة بواقع 35.7% لشركة "طاقة"، فيما تمتلك شركة سيرفيسيز بتروليرز 34.3% من أسهم شركة "الحفر العربية" بعد الطرح.
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