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مؤشرات وول ستريت
وول ستريت.
وول ستريت

وول ستريت تنخفض لليوم الرابع على التوالي وسط مخاوف بشأن رفع الفائدة

مؤشر ستاندرد آند بورز يتراجع 1.06% ليغلق عند 3719.89 نقطة

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الخميس، إذ لم تساعد البيانات الاقتصادية على تغيير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستمر في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق.

وبعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، أدت تصريحات رئيس المجلس جيروم باول، بأنه "من السابق لأوانه جدا" التفكير في تعليق زيادات رفع أسعار الفائدة، إلى انخفاض الأسهم مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار، وهو نمط امتد حتى نهاية تداولات الخميس.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 146.51 نقطة أو 0.46% إلى 32001.25 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

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كما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39.8 نقطة أو 1.06% ليغلق عند 3719.89 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 181.86 نقطة بما يعادل 1.73% إلى 10342.94 نقطة.

وكانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قررت الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008.

وأشارت إلى تغيير محتمل في كيفية تعاملها مع السياسة النقدية لخفض التضخم.

جاء القرار ضمن نهج السياسة المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم القياسية.

ووصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر إلى 8.2% على أساس سنوي.

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