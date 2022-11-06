بورصة الكويت تغلق على ارتفاع بسبب صعود النفط

أغلقت بورصة الكويت اليوم الأحد على ارتفاع، إذ صعد مؤشر السوق الأول 0.95%، متأثرا بزيادة شهدتها أسعار النفط.

وارتفع مؤشر السوق العام 0.83% والسوق الرئيسي 0.34% والرئيسي 50 بنسبة 0.55%.

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وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بأكثر من 5% عند التسوية، وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأميركية، وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي بينما كان المستثمرون ينتظرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.99 دولار، إلى 98.57 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.96 دولار، أي 5%، إلى 92.61 دولار للبرميل.

وارتفعت أسهم زين 0.2% وأجيليتي 1.8% والمتكاملة 2.7% وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 1.6%.

كما زادت اسهم طيران الجزيرة 2.6% والاستثمارات الوطنية 3.9% وعقارات الكويت 2.9%.

بينما هبط سهما القرين للبتروكيماويات ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 0.4% .