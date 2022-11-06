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بورصة الكويت
بورصة الكويت
بورصة الكويت

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع بسبب صعود النفط

مؤشر السوق الأول صعد 0.95%

الكويت - رويترز
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أغلقت بورصة الكويت اليوم الأحد على ارتفاع، إذ صعد مؤشر السوق الأول 0.95%، متأثرا بزيادة شهدتها أسعار النفط.

وارتفع مؤشر السوق العام 0.83% والسوق الرئيسي 0.34% والرئيسي 50 بنسبة 0.55%.

وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بأكثر من 5% عند التسوية، وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأميركية، وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي بينما كان المستثمرون ينتظرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.99 دولار، إلى 98.57 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.96 دولار، أي 5%، إلى 92.61 دولار للبرميل.

وارتفعت أسهم زين 0.2% وأجيليتي 1.8% والمتكاملة 2.7% وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 1.6%.

كما زادت اسهم طيران الجزيرة 2.6% والاستثمارات الوطنية 3.9% وعقارات الكويت 2.9%.

بينما هبط سهما القرين للبتروكيماويات ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 0.4% .

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