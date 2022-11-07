وول ستريت
غولدمان ساكس يعطي نظرة قاتمة على أداء شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500
أرباح الشركات انكمشت في الربع الثالث من هذا العام وذلك للمرة الأولى منذ أزمة كورونا
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قام غولدمان ساكس بتخفيض توقعاته لهوامش أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حتى عام 2024.
وأشار غولدمان ساكس إلى أن السبب وراء هذه النظرة القاتمة هو انكماش أرباح الشركات في الربع الثالث من هذا العام وذلك للمرة الأولى منذ أزمة كورونا.
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وأضاف أن هوامش الأرباح باستثناء شركات الطاقة ستنكمش بـ 86 نقطة أساس هذا العام، وبـ 50 نقطة أساس في 2023، متوقعا أن تظل الأرباح ثابتة العام المقبل مقابل نمو بنسبة 3% في التوقعات السابقة.
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