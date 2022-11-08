عملة بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها خلال 24 ساعة

تكبدت عملة بيتكوين خسائر حادة في تعاملات اليوم الأربعاء بلغت نسبتها 12.5%، حيث هوت إلى ما دون 19 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021.

وبحسب ما طالعت "العربية نت"، في موقع "coinmarketcap" تداولت عملة بيتكوين عند 18350 دولارا عند الساعة 19 بتوقيت غرينتش، بخسائر 12.5%، خلال آخر 24 ساعة من التداولات.

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ويعد هذا الهبوط الأكبر منذ خسائر أغسطس 2019.

دفع هذا الهبوط إلى انخفاض قيمة بيتكوين السوقية إلى 354.7 مليار دولار، وذلك مقارنة مع أعلى قيمة سوقية وصلت إليها تاريخيا وكانت عند تريليون و275.5 مليار دولار

ويعد هذا الهبوط الأعنف مؤخرا وذلك بعد أظهر تقرير جديد أن العملة المشفرة "بيتكوين" أصبحت ولأول مرة أقل تقلباً وأكثر استقراراً من مؤشري "ناسداك" و"أس أند بي 500" الأميركيين في نيويورك، وهو ما يدل على حجم التقلبات والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية الكبرى بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وغير المسبوقة. إلا أن هذه التقلبات تعيد للأذهان الفكرة المستقرة لدى مستثمرين حول التقلبات العنيفة التي تشهدها العملات المشفرة بما في ذلك عملة "بيتكوين".