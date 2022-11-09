أسهم أوروبا تنخفض والأنظار على نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، وإن حدت مكاسب شركة برينتاج الألمانية من الخسائر، بينما يترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي لمعرفة مسار السياسة الأميركية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش.

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وارتفع سهم برينتاج لتوزيع الكيماويات 1.6% بعد تسجيل أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثالث من العام وإعلان الشركة أنها قادرة على موازنة سلاسل الإمداد الأوروبية والعالمية مع تأثر أوروبا بارتفاع تكاليف الطاقة، وفق رويترز.

ومع احتدام سباق انتخابات الكونجرس الأميركي، تتوقع الأسواق تحقيق الجمهوريين مكاسب، وهي نتيجة ستكبح على الأرجح إنفاق وقواعد الديمقراطيين، لكنها ستشعل معركة حامية بخصوص رفع سقف الدين الأميركي في العام المقبل.