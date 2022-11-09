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رويترز: إمباور تدعو بنوكا لتقديم المشورة قبيل طرحها العام الأولي
إمباور.
سوق دبي

اليوم.. "إمباور" تعلن عن سعر الطرح النهائي لأسهمها

من المنتظر اكتمال الإدراج وبدء التداول بسوق دبي في 15 نوفمبر

دبي - العربية.نت
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حددت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، اليوم الثلاثاء، الموافق 9 نوفمبر 2022، موعدا لإعلان السعر النهائي لأسهم الطرح العام الذي انتهى أمس الإثنين.

وكان الاكتتاب، بدأ يوم 31 أكتوبر الماضي من خلال طرح 10% من رأس مال المؤسسة، أي ما يعادل مليار سهم.

وبعد ذلك تم زيادة حجم الطرح مرتين ليصل إلى ملياري سهم، ما يعادل 20% من إجمالي رأس المال، وبنطاق سعري بين 1.31 إلى 1.33 درهم للسهم الواحد.

ورفعت "إمبارو" عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين المؤهلين من 900 مليون سهم إلى 1.9 مليار سهم، لتخفضها بعدها إلى 1.7 مليار سهم وتزيد ما تم تخفيضه لصالح شريحة المكتتبين الأفراد، حيث رفعت عدد الأسهم المتاحة لهم من 100 مليون سهم إلى 300 مليون سهم.

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الأسهم المخصصة للشريحة الأفراد يوم الإثنين المقبل الموافق 14 نوفمبر، واكتمال الإدراج وبدء تداول أسهم "إمباور" في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قالت أمس، إن "إمباور" حددت سعر الطرح النهائي الخاص بالطرح العام لملياري سهم من أسهمها، عند الحد الأعلى للنطاق السعري والبالغ 1.33 درهم.

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