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وول ستريت تنهي سلسلة مكاسب على مدى 3 أيام بعد انتخابات الكونغرس

أنظار المستثمرين تتجه إلى بيانات التضخم

دبي - العربية.نت
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أنهت وول ستريت تعاملات يوم الأربعاء، على انخفاض حاد، حيث بدت المكاسب التي حققها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أكثر تواضعا مما توقعه البعض، وركز المستثمرون على بيانات التضخم القادمة التي ستوفر أدلة بخصوص مدى حجم الزيادة في أسعار الفائدة في المستقبل.

وزادت خسائر المؤشرات الرئيسية بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل أكبر بعد مزاد ضعيف لسندات خزانة أميركية لأجل 10 سنوات، وفقا لـ"رويترز".

وأنهى انخفاض وول ستريت أمس الأربعاء، سلسلة مكاسب على مدى ثلاثة أيام، ربح خلالها المؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 3%.

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ووجه المستثمرون انتباههم إلى بيانات التضخم لشهر أكتوبر المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الخميس، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفف موقفه المتشدد بشأن رفع أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 78.91 نقطة بما يعادل 2.06% ليغلق عند 3749.20 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 263.02 نقطة، بنسبة 2.46% إلى 10354.54 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 644.15 نقطة أو 1.94% إلى 32516.68 نقطة.

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