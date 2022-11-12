أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ 8 أشهر

حققت الأسهم الأوروبية أفضل أداء أسبوعي لها منذ نحو 8 أشهر، مدفوعة إلى حد كبير بالرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حجم زياداته المقبلة في أسعار الفائدة وتخفيف الصين قيودها المرتبطة بـ"كوفيد-19".

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة الجمعة مرتفعا 0.1% في ذروته في 11 أسبوعا، وقادت أسهم الخدمات المالية والتعدين وتجارة التجزئة المكاسب.

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وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية 3.7%، معظمها تحققت بعد بيانات صدرت أمس الخميس وأظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول، مما عزز التوقعات بأن الفيدرالي قد يخفف من حجم زيادات أسعار الفائدة في المستقبل، وفق رويترز.

وعلاوة على ذلك، ساهمت أنباء قيام الصين بتخفيف بعض قواعدها الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا في تعزيز معنويات المستثمرين، مما دعم أسهم شركات التعدين والعلامات التجارية الفاخرة.

وقفزت شركات السلع الفاخرة العملاقة مثل "إل.في.إم.إتش" وكيرينغ وهيرميس إنترناشونال بين 2.4% و2.8%. كما حلق سهم ريشمون 10.5% بفضل مبيعات وهوامش ربح أفضل من المتوقع، كما قفز قطاع الموارد الأساسية 2.6% مع ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.

وساعدت النتائج الطيبة في موسم الأرباح والآمال برفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أبطأ المؤشر القياسي على توسيع مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، إذ نحى المستثمرون جانبا مخاوفهم بشأن انزلاق الاقتصاد الأوروبي إلى الركود.