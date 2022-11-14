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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تهبط بعد تصريحات متشددة من مسؤول بالفيدرالي حول الفائدة

مؤشر داو جونز الصناعي يهبط 0.25% إلى 33662.05 نقطة

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الاثنين، بعد تصريحات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قلصت الآمال بأن البنك سيخفض نهج السياسة النقدية المتشددة.

وقال كريستوفر وولر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي أمس الأحد إن البنك ربما يدرس إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، لكنه أضاف أنه ينبغي عدم اعتبار ذلك علامة على "تخفيف" معركته ضد التضخم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 85.8 نقطة أو 0.25% إلى 33662.05 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15 نقطة أو 0.37% إلى 3977.97، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 89.4 نقطة أو 0.79% إلى 11233.904 نقطة.

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