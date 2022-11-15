وول ستريت ترتفع بعد بيانات تشير لتباطؤ التضخم

مخرجات قمة العشرين.. العالم يريد حلولا جذرية لتراكمات اقتصادية كبيرة

كشفت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين، التي انطلقت أعمالها في بالي بإندونيسيا اليوم الثلاثاء، أن البلدان المشاركة، بما فيها روسيا، ستندد ...