وول ستريت
وول ستريت ترتفع بعد بيانات تشير لتباطؤ التضخم
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يرتفع 1.24% إلى 4006.41 نقطة
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استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بعدما عزز ارتفاع أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بأقل من المتوقع الآمال بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمعدلات أقل.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 219.2 نقطة أو 0.65% إلى 33755.94 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 49.2 نقطة أو 1.24% إلى 4006.41 نقطة، وفق رويترز.
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وصعد كذلك المؤشر ناسداك المجمع 278.6 نقطة تعادل 2.49% إلى 11474.82 نقطة.
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