أسعار الذهب تتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع

صعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بفعل تراجع الدولار الأميركي، لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع، متأثرة بمؤشرات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة في الطريق.

وبحلول الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.16% إلى 1763.65 دولار للأونصة، متجها صوب خسارة أسبوعية بنحو 0.4%.

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وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1765.6 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

وذكرت "فيتش سلوشنز" في مذكرة، أن الذهب ما زال يتلقى الدعم من مخاوف الركود المتزايدة، والحرب الأوكرانية المستمرة وصعود الدولار.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والعائد على سندات الخزانة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 21.12 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.5% إلى 984.48 دولار للأونصة، فيما زاد البلاديوم 0.7% إلى 2020.19 دولار للأونصة.

لكن جميع المعادن النفيسة تتجه صوب إنهاء الأسبوع على انخفاض.