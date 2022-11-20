صندوق "المعذر ريت" يوزع أرباحاً بقيمة 27 مليون ريال عن 9 أشهر من 2022

أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات "صندوق المعذر ريت" عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بإجمالي نحو 27 مليون ريال، لعدد وحدات قائمة نحو 61.37 مليون سهم.

وقالت أصول وبخيت الاستثمارية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.44 ريال، بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 5.24% كما في 30 سبتمبر 2022.

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وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 28 نوفمبر 2022، وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام.

كانت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق المعذر ريت عن العام 2021 بإجمالي نحو 34.98 مليون ريال، لعدد وحدات قائمة نحو 61.37 مليون سهم.

وقالت أصول وبخيت الاستثمارية، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.57 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 5.7%، وبنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 6.55% كما في 31 ديسمبر 2021.