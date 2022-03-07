سوق السعودية
صندوق "المعذر ريت" يوزع أرباحاً بـ5.7% عن 2021
تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.57 ريال
أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق المعذر ريت عن العام 2021 بإجمالي نحو 34.98 مليون ريال، لعدد وحدات قائمة نحو 61.37 مليون سهم.
وقالت أصول وبخيت الاستثمارية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.57 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 5.7%، وبنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 6.55% كما في 31 ديسمبر 2021.
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وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 13 مارس 2022، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوماً.
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