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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
سوق دبي

إطلاق المؤشر العام الجديد لسوق دبي المالي.. اليوم

في إطار عملية تطوير شاملة لمؤشرات السوق

دبي - العربية.نت
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يطلق سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، المؤشر العام الجديد للسوق.

تأتي هذه الخطوة في إطار عملية تطوير شاملة لمؤشرات السوق بهدف تزويد كافة المتعاملين بمؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها، نقلاً عن بيان سابق للسوق.

وتتولى شركة "إس&بي داو جونز إنديسيز" العالمية مهمة "وكيل احتساب المؤشر".

وكان سوق دبي المالي قد أتاح للمتعاملين كافة إبداء الرأي بشأن المنهجية الجديدة لمؤشراته قبل اعتماد صيغتها النهائية خلال فترة تشاور امتدت بين 3 و17 أكتوبر 2022.

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