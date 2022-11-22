اكتتاب "السيف غاليري".. تحديد النطاق السعري بين 100 و115 ريالا للسهم

أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري"، عن النطاق السعري للأسهم في طرحها العام الأولي في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، بين 100 ريال و115 ريالا للسهم.

وقالت "السيف غاليري" في بيان، إن عملية بناء سجلّ الأوامر للمؤسسات تبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022 حتى 28 نوفمبر 2022.

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وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، حتى نهاية يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.

يتوقع تخصيص أسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، ويبلغ الحد الأدنى للتخصيص 10 أسهم لكل مكتتب فرد بينما الحد الأعلى للتخصيص هو 250 ألف سهم لكل مكتتب فرد.

كانت الشركة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية في تاريخ 28 سبتمبر 2022 على الطرح العام الأولي، والتي تشمل طرح 10.5 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال، عن طريق بيع أسهم مملوكة من قبل المساهمين الحاليين. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح في نهاية مدة بناء سجل الأوامر.