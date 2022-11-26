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بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تسجل سادس أسبوع من المكاسب على التوالي

المؤشر القياسي ستوكس 600 ارتفع 1.7% في أسبوع

دبي - العربية.نت
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أغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مستقرا في جلسة الجمعة محققا مكاسب للأسبوع السادس على التوالي إذ عوضت آمال في تراجع وتيرة زيادة أسعار الفائدة عملية بيع واسعة لأسهم الشركات العقارية بينما تضررت شركات التجزئة بسبب مخاوف من موسم تسوق متباين خلال العطلة.

وسجل المؤشر الأوروبي أعلى مستوياته في أكثر من 3 أشهر في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض مؤشر شركات التجزئة الأوروبي 0.6% في يوم الجمعة السوداء، الذي يميز بداية موسم التسوق، على خلفية تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وتحول الاهتمام إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم.

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ويعد مؤشر شركات التجزئة من بين القطاعات الأسوأ أداء في أوروبا إذ انخفض 32% خلال العام حتى الآن.

وتراجع مؤشر الأسهم العقارية 0.9% بعدما قاد صعود السوق في الجلسة السابقة. وقادت أسهم شركات الإسكان البريطانية التراجع
بعدما أظهر مسح ارتفاع الطلب على استئجار المنازل في بريطانيا في أكتوبر/ تشرين الأول مع تأجيل المشترين المحتملين لأول مرة صفقات الشراء.

إلا أن المؤشر القياسي ستوكس 600 ارتفع 1.7% خلال الأسبوع بفعل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبطئ وتيرة زيادة أسعار الفائدة وبعدما جاءت نتائج أعمال الشركات أفضل من المتوقع هذا الموسم.

وتراجع سهم كريدي سويس 6.6% إلى مستوى قياسي منخفض في أعقاب إعلان خطط لزيادة رأس المال وبعدما أظهر تقرير صدر هذا الأسبوع تحقيق نتائج ضعيفة.

وزاد سهم روكوول 4% بعدما رفع مورغان ستانلي السعر المستهدف لسهم الشركة الدنماركية.

وارتفع سهم إليا غروب 4% بعدما رفعت شركة تشغيل شبكات الكهرباء البلجيكية توقعاتها لعام 2022 وأعلنت خطة خمسية للإنفاق الرأسمالي.

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