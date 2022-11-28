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هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تقر ​​تسجيل أسهم "إدارات للاتصالات" للإدراج المباشر في "نمو"

تداول الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".

وقالت الهيئة في بيان على موقعها اليوم الاثنين، إن تداول هذه الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.​

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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وأوضحت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأشارت إلى أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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