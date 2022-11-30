اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت، (فرانس برس)
وول ستريت

"ستاندرد آند بورز" يغلق على انخفاض.. والأنظار تتجه لخطاب باول

رئيس الفيدرالي الأميركي قد يقدم مؤشرات حول مدى الارتفاع في أسعار الفائدة مستقبلا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض يوم الثلاثاء، مع تسجيل سهمي أبل وأمازون خسائر، وذلك قبيل خطاب مزمع لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول، قد يقدم مؤشرات حول مدى الارتفاع في أسعار الفائدة في المستقبل.

وبحسب بيانات أولية، نزل المؤشر 6.82 نقطة بما يعادل 0.17% ليغلق عند 3957.12 نقطة،
وفقا لـ"رويترز".

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 65.64 نقطة أو 0.59% ليبلغ 10983.86 نقطة، فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1.94 نقطة أو 0.01% إلى 33847.52 نقطة.

أزمة العملات المشفرة تتعمق.. منصة جديدة تُعلن الإفلاس أسواق المال عملات مشفرة أزمة العملات المشفرة تتعمق.. منصة جديدة تُعلن الإفلاس

وينتظر المستثمرون في "وول ستريت" مجموعة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها، اليوم الأربعاء، ما يشمل الناتج المحلي الإجمالي ووظائف القطاع الخاص وعدد فرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى تصريحات جيروم باول.

وتحسنت معنويات المستثمرين نسبياً بعد إعلان السلطات الصينية نيتها تعزيز التطعيمات ضد الوباء، مع تراجع عدد الإصابات الجديدة لأول مرة في أكثر من أسبوع.

وشهد سهم "أبل" هبوطًا بأكثر من 2%، بعد أن ذكرت شركة الاستشارات المالية "ويدبوش" أن الشركة ستشهد عجزًا في إنتاج "أيفون" قد يصل إلى 10% نتيجة الاحتجاجات في مصنع رئيسي في الصين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تفرط في استخدام العنف ضد الفلسطينيين.. بدعم وزراء محتملين إسرائيل تفرط في استخدام العنف ضد الفلسطينيين.. بدعم وزراء محتملين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط