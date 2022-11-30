"ستاندرد آند بورز" يغلق على انخفاض.. والأنظار تتجه لخطاب باول
رئيس الفيدرالي الأميركي قد يقدم مؤشرات حول مدى الارتفاع في أسعار الفائدة مستقبلا
أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض يوم الثلاثاء، مع تسجيل سهمي أبل وأمازون خسائر، وذلك قبيل خطاب مزمع لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول، قد يقدم مؤشرات حول مدى الارتفاع في أسعار الفائدة في المستقبل.
وبحسب بيانات أولية، نزل المؤشر 6.82 نقطة بما يعادل 0.17% ليغلق عند 3957.12 نقطة،
وفقا لـ"رويترز".
وخسر المؤشر ناسداك المجمع 65.64 نقطة أو 0.59% ليبلغ 10983.86 نقطة، فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1.94 نقطة أو 0.01% إلى 33847.52 نقطة.
وينتظر المستثمرون في "وول ستريت" مجموعة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها، اليوم الأربعاء، ما يشمل الناتج المحلي الإجمالي ووظائف القطاع الخاص وعدد فرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى تصريحات جيروم باول.
وتحسنت معنويات المستثمرين نسبياً بعد إعلان السلطات الصينية نيتها تعزيز التطعيمات ضد الوباء، مع تراجع عدد الإصابات الجديدة لأول مرة في أكثر من أسبوع.
وشهد سهم "أبل" هبوطًا بأكثر من 2%، بعد أن ذكرت شركة الاستشارات المالية "ويدبوش" أن الشركة ستشهد عجزًا في إنتاج "أيفون" قد يصل إلى 10% نتيجة الاحتجاجات في مصنع رئيسي في الصين.
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