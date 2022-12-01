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سعر الذهب

أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى في أسبوعين

مدعومة بتوقعات رفع أقل للفائدة الأميركية

دبي - العربية.نت
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قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، عززت توقعات رفع الفائدة الأميركية بمعدلات أقل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1775.77 دولار للأونصة، بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر الماضي.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7% إلى 1788.90 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

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وقال باول، أمس الأربعاء، إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الرفع المقبل لأسعار الفائدة الأميركية.

وتتوقع الأطراف المشاركة في السوق الآن بنسبة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأميركي في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتزيد أسعار الفائدة الأقل جاذبية المعدن النفيس وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعا بأكثر من 8%، وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات كشوف رواتب القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع أن تصدرها وزارة العمل، غدا الجمعة، والتي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.26 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1038.46 دولار للأونصة، في حين صعد البلاديوم 0.6% إلى 1892.35 دولار للأونصة.

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