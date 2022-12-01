​​الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 3 أشهر مقابل الين

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الين، اليوم الخميس، حيث ركزت السوق على تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأن وتيرة رفع أسعار الفائدة يمكن أن تتراجع "في أقرب وقت في ديسمبر".

وقال باول يوم الأربعاء إن "التباطؤ في هذه المرحلة هو وسيلة جيدة لموازنة المخاطر"، لكنه أضاف أن السيطرة على التضخم "ستتطلب إبقاء السياسة عند مستوى مقيد لبعض الوقت".

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تراجع الدولار في آخر مرة بنسبة 1.32٪ إلى 136.295 ين، بعد انخفاضه إلى 136.205، وهو المستوى الذي سجله في 26 أغسطس.

يعتبر زوج الدولار/ين حساسًا للتغيرات في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، والتي هبطت بعد تصريحات باول إلى أدنى مستوى في شهرين بالقرب من 3.6٪ خلال الليل. وبلغت آخر مرة 3.6163٪ في طوكيو.

قال رودريغو كاتريل، كبير محللي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: "من الواضح أن الخطاب كان أقل تشددًا مما كان يُخشى".

وأضاف: "الين هو الرائد، وهذا منطقي عندما تنظر إلى الحركة الكبيرة في أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل".

مع ذلك، قال كاتريل إن رد فعل السوق "مثير للدهشة إلى حد ما.. لقد كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتو وجهة نظره مؤخرًا، وهي زيادة أقل يجب توقعها (في الاجتماع القادم في 14 ديسمبر)، لكنه أعاد التأكيد على أنها لم تنته بعد، وينبغي أن نتوقع ارتفاعًا أكبر بكثير في المعدل النهائي".

تقوم الأسواق بتسعير احتمالية بنسبة 91٪ لقيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مقابل 9٪ لزيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس. وترى وصولها إلى ذروة عند أقل من 5٪ في شهر مايو تقريبًا.

في نوفمبر، انخفض الدولار بنسبة 7.15٪ مقابل الين، وهو أسوأ شهر له منذ 14 عامًا، حيث اتخذ المستثمرون موقفًا محوريًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وواصل مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين، بما في ذلك الين واليورو - انخفاضه أمس بأكثر من 1٪، متراجعًا اليوم الخميس بنسبة 0.28٪ إضافية إلى 105.48. وهوى بـ 5.2% في نوفمبر، وهو أسوأ أداء شهري له منذ سبتمبر 2010.

وارتفع اليورو بنسبة 0.39٪ إلى 1.04485 دولار، متجهاً للعودة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.0497 دولار الذي سجله في بداية هذا الأسبوع.

جاءت مكاسب العملة المشتركة على الرغم من أن مسحًا أوروبيًا أظهر يوم الأربعاء، أن التضخم في منطقة اليورو قد تراجع أكثر بكثير مما كان متوقعًا في نوفمبر، مما رفع التوقعات بأن التضخم قد تجاوز ذروته وعزز توقعات تباطؤ التشديد من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف الجنيه الإسترليني 0.36٪ إلى 1.2102 دولار، متجهًا نحو ذروة ثلاثة أشهر عند 1.2153 دولار.

كما ارتفعت العملات الحساسة للمخاطر، حيث صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.55٪ عند 0.6826 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر. وأضاف الكيوي النيوزيلندي 0.69٪ إلى 0.63405 دولار بعد أن لامس 0.6325 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 أغسطس.

وتعزز الدولار الأسترالي و"الكيوي" بعلامات تدل على أن الحكومة الصينية ستخفف من سياسة كبح كورونا الصارمة.

أعلنت المدن العملاقة مثل قوانغتشو وتشونغتشينغ عن تخفيف قيود كوفيد يوم الأربعاء، في حين أعلن المسؤولون في تشنغتشو، التي يقع بها أكبر مصنع لأجهزة آيفون في العالم، والذي كان مسرحًا لاضطراب العمال، أيضًا استئناف الأعمال "بشكل منظم".

وشهد اليوان الصيني بعض التقلبات في التجارة الخارجية بعد تقارير إعلامية تفيد بأن العاصمة بكين ستسمح لبعض الناس بالحجر الصحي في المنزل. وكان الدولار أقوى بنسبة 0.12٪ عند 7.0546 يوان بعد أن ضعف بـ 0.3٪ إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 7.0256.